Valilik yolu, şampiyon dolu!..

Estonya’da yapılan Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Dünya 3’ncüsü olan milli güreşçi Selçuk Tan, Vali Aksoy’a, müsabaka hakkında bilgi verdi. Vali Aksoy ise güreşçi Selçuk Tan’ı tebrik ederek, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.