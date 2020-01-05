Valilik yolu, şampiyon dolu!..

Estonya’da yapılan Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Dünya 3’ncüsü olan milli güreşçi Selçuk Tan, Vali Aksoy’a, müsabaka hakkında bilgi verdi. Vali Aksoy ise güreşçi Selçuk Tan’ı tebrik ederek, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz