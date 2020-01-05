Akar’dan o sözlere tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi Başiskele 5. Olağan İlçe Kongresi’nde CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, geçtiğimiz gün gerçekleşen CHP Gölcük İlçe Kongresi’nde CHP Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş’in “Ben Kocaeli'de oy verecek parti bulamadım İstanbul'da oy kullandım, CHP'den başka partiye oy vermem” sözlerine tepki gösterdi.

“GİDİN ORADA SİYASET YAPIN”

Akar kongrede yaptığı konuşmada, “Onun için acımasız olmamak lazım. ‘Ben CHP’nin dışında bir partiye oy vermemek için başka bir şehre gittim’ diye bir söz var. Ben de hayatımda başka bir partiye oy verdim. 30 bin seçmeni bir eksik olmadan geldiler sandıkta oylarını kullandılar. Başka bir ilçede sağlanmadığı için seçim kaybettik. 17 Ocak’ta seçmen hareketlerin sonlandığı, 26 Ocak’ta ittifakın netleştiği bir durumda henüz netleşmeden ikametinizi başka bir kente aldırıyorsanız gidin orada siyaset yapın” dedi.