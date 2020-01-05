Eski Kocaeli Milletvekili, Doğru Yol Partisi döneminde bir dönem Sağlık Bakanlığı da yapan Kazım Dinç’in annesi Dilber Dinç hayatını kaybetti. Kazım Dinç’in Kandıra’daki evinde hayata gözlerini yuman Dilber Dinç 96 yaşındaydı. Merhumenin cenazesi yarın Kandıra Şefik Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Kazım Dinç'in acı günü
Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç annesini kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz