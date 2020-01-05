3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da yedek oyuncular, dün son maçta 1922 Konya ile maç yaptılar. Maçın ilk yarısını Doğan’ın golüyle 1-1 berabere kapatan gençler ve yedekler, maçın ikinci yarısında 3-1’lik yenilgiyle kente döndüler. Takım bugün dinlenecek ve yarın Payas maçı için çalışmalara yeniden başlayacak. Ligin ikinci yarısı pazar günü Kocaeli Stadı’nda oynanacak Payas iç saha maçıyla başlayacak.
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Gençler son maçta 1922 Konya’ya yenildi: 1-3
3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da yedek oyuncular, dün son maçta 1922 Konya ile maç yaptılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz