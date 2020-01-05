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Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı Konya'ya getirildi

Kocaeli'de yakalandıktan sonra Konya'nın Seydişehir ilçesine getirilen cinayet zanlısı kadın, sağlık kontrolü için getirildiği hastane çıkışında görüntü alan gazetecilere "Sizleri çok seviyorum ve Damla'm" demesi dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürüp, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaşan cinayet zanlısı kadın, Kocaeli'de yakalandıktan sonra Konya'ya getirildi.
Olay, 3 Ocak tarihinde saat 18.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Özlem G., kocası T.K.’den boşandıktan sonra Seydişehir'den ayrılarak İstanbul’da yaşamaya başladı. Özlem G., kocasının kendisinden ayrılış sebebinin Aynur Süngülü yüzünden olduğunu düşünerek telefonla Aynur Süngülü'yü aradı ve ikili arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Aynur Süngülü'nün Özlem G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Özlem G., bir süre sonra tekrar Seydişehir'e gelerek boşandığı kocası T.K.'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü’nün evine gitti. Özlem G., çaldığı kapının açılmasının ardından eve girerek tartıştığı Aynur Süngülü’ye yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aynur Süngülü olay yerinde hayatını kaybetti.

"SIRA SANA DA GELECEK PAYLAŞIMI"

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. ise suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Aynur Süngülü'nün cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, cinayet zanlısı Özlem G.’nin Aynur Süngülü'yü öldürdükten sonra eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sana da sıra gelecek" mesajıyla paylaştığı belirlendi. Cinayetin ardından polis ekipleri zanlı kadını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay sonrası zanlı kadının ilçeden bir ticari taksiyle ayrıldığını belirleyen polis, cinayet zanlısı kadının bindiği taksiye ulaştı. Taksicinin kadını otogara bıraktığı, daha sonra ilçeye geri döndüğünü söylemesi üzerine polis otogarda arama yaptı.

KOCAELİ'DE ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından gece saatlerinde otogar ve çevresi başta olmak üzere kent merkezinde cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Otogardaki otobüsleri de didik didik arayan polis, zanlıya ulaşamadı. Şüphelinin gidebileceği adresleri kontrol eden polis, çalışmaları derinleştirerek şüphelinin il dışında gidebileceği adresleri belirledi. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Özlem G.'nin Kocaeli'deki arkadaşı olan Damla T.'nin evinde olduğunu öğrenince Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte eve baskın düzenledi. Baskında, cinayet zanlısı Özlem G. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli'nden Konya Emniyet Müdürlüğüne getirilen cinayet zanlısı kadın, daha sonra Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Cinayet zanlısı Özlem G.'nin otogarda yakalanmamak için otogara yakın duraktan başka bir taksiye binerek Eskişehir'e gittiği buradan da arayıp yanına çağırdığı arkadaşı Damla T. tarafından Kocaeli'deki evine götürüldüğü öğrenildi. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Özlem G., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Sizleri çok seviyorum ve Damla'm" demesi ve soğukkanlı oluşu dikkat çekti. Emniyette ifadesi alınacak olan Özlem G.'nin, ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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