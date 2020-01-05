Anıl Acurman: Burada din ve coğrafyanın bahanesi yok

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Başiskele 5. Olağan İlçe Kongresi bugün 12.00’de Yeniköy Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrece CHP İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman’ın oğlu Av. Anıl Acurman tek aday olarak kongreye girdi. 15 doğal delege haricinde 119 delegenin oy kullanacağı, başkanla birlikte 15 asil ve yedek yönetimin belirleneceği kongrede 22 il delegesi seçildi.Kongrenin divan başkanlığını Seyfettin Kılıç, divan üyeliklerini ise Emine Özkar ile Zeynep Karayel üstlendi. Seçimin blok listeyle yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

ÖZLÜ DE KATILDI

Kongreye CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, CHP İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Yöneticisi Harun Yıldızlı, il başkan yardımcıları,İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Büyükşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi Fahri Örengül, Başiskele İlçe Başkanı Arif Gökyıldız, Saadet Partisi Başiskele İlçe Başkanı Etem Karataş ve yönetimi, İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar, eski İl Başkanı Cihat Altunyuva, CHP ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı. Ayrıca kongrede adaylıktan çekilen eski İlçe Başkanı İrfan Keskin de hazır bulundu.

“ANAHTARI SİZLERSİNİZ”

Mevcut İlçe Başkanı Arif Gökyıldız kongrenin açılış konuşmasında, “Yürüdüğümüz yol kolay değil biliyorum. Bundan sonra da kolay olmayacak. Alın teri ile çalışmak hiçbir zaman mükafatsız kalmamıştır. Biz çalışkanlığı, dürüstlüğü Mustafa Kemal’den öğrendik. Demokrasi mücadelemizin anahtarı sizlersiniz. Omuz omuza olunduğuna çözülemeyecek bir sorun yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanı” dedi.

“İTTİFAKTAN VAZGEÇELİM DEMEDİM”

Yerel seçimlerden önce yazdığı yazıyı okuyan Büyükşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi Fahri Örengül, “1 sene önce konuşulan ve istatistiklere dökülen bu yapı daha dikkatli incelense, ete kemiğe dönüştürülse belki bugün Kocaeli’de daha farklı sonuçları konuşacaktık. Gölcük kongresinde ‘büyük düşünmek lazım’ demiştim yanlış anlaşıldı. Kocaeli’de mutlaka CHP’li bir arkadaşımızın aday olması lazım derken ilkeli ittifaktan vazgeçelim diye bir şeyden bahsetmedim. İktidarın yolu Başiskele’den geçer. Neden Başiskele bir Değirmendere olmasın. AKP- MHP’nin kalesi olan Değirmendere’yi alabiliyorsak neden Başiskele’yi alamayalım” ifadelerinde bulundu.

“SEÇİM ENDEKSLİ ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli’nin İYİ Parti’ye bırakılması hakkında konuşan Örengül, “Her ilde kazanmak istiyorsunuz, Kocaeli’ye geldiniz. Kocaeli’yi İYİ Parti’ye bıraktınız. Kocaeli’de kazanma şansı var mı? Sıfır. Kocaeli’de HDP’nin oyu yüzde 8 buçuk civarında. Büyükşehir’deki hayır birleşenlerin oyu yüzde 43’se yüzde 8’i düşürürseniz 37’lere gelirsiniz. Başarılı olamazsınız. İttifakı neden bozalım? Mümkünse Kocaeli’de ısrar edelim. Yanlış oldu söylemeye çalıştığım şey budur. Ben bunu söylerken kimseyi suçlamıyorum. Konuşalım, tartışalım, eleştiriye açık olalım. Büyük düşünmek derken bunu söylüyorum. Önümüzdeki seçimde CHP, birinci parti olacak bu kentte. Seçim endeksli çalışıyoruz. Başiskele’de 8,7 oy aldık ama referandumun sonuçları çok daha farklı. Acaba nerede hata yaptık. Bunları konuşmamız lazım. Kocaeli’de başarısız olduk. Ben kendim de işin içerisindeyim. Kocaeli’yi heba ettik belki mecbur kaldık İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i almak için” dedi.

“BAŞARILI OLDUĞUMUZ 3 İLÇE VAR”

Örengül son olarak, “Kocaeli’de başarı olduğumuz 3 ilçe var. Bir tanesi Karamürsel. Referandumun üzerine 3-4 puan arttı. Darıca’da da öyle. Üçüncüsü Kandıra. İzmit’teki başarıyı daha da arttıramadık. Mecliste başarısız olduk. Samimiyetle, iyi niyetle, bir abi kardeş ilişkisi içerisinde oturup sonuçları ortaya koyup teker teker tartışmalıyız. Anıl Acurman’a başarılar diliyorum. Acurman’ın bu saatten sonra benden talepleri emir mahiyetinde olacak” şeklinde konuştu.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Başiskele İlçe eski Başkanı İrfan Keskin kongrede yaptığı konuşmada, “1983 yılında Halkçı Parti üyeliğimle başlayan ve bugüne kadar devam eden partililiğim ve bu sene içerisinde almış olduğum görevler var. İlçe başkanlığı görevim 5 yıl süre ile devam etti. Bu görevi hayatımın sonuna kadar paylaşacağım en büyük onurdur. Son yerel seçimler öncesi Başiskele’de aday çıkartmamızın bütün yöntemlerini kullandım ancak il başkanımızla görüşerek istifa ederek partimizin adayı oldum. İttifakların yapılmasına karşı değilim. İttifak, bizimki gibi ilçelerde önemlidir. Bundan sonraki ittifakları da daha iyi ve daha sonuç alıcı noktalara getirilmesinin irdelenmesi gerekir. Yüzde 8 buçuklarda kalan oy oranlarımız oldu. Bu üzücü. Adaylığım gündeme geldi. Biz bir aileyiz. Vardığımız sonuç burada sıkıntıların olmaması, aile kavramının devam etmesi ile alakalı bir karar aldım. Anıl arkadaşımızla görüşerek ortak bir karara vardık” dedi.

“BAŞİSKELEDEYİM, BURADAYIM”

İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı konuşmada, “Benim bütün idealim bütün ilçelerimizde Başiskele gibi, Karamürsel gibi aile ortamının yarıştığı, oluştuğu ilçeler olsun isterim. Seçimde kazanırsınız, kaybedersiniz seçim biter; seçilen kişi hepimizin başkanıdır. Ben Başiskele’de oturmaktan, üyesi olmaktan onur duydum. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Arif başkanım ‘iyi ki tanıdığım, iyi ki bulunduğum ilçedeki benim başkanım’ diyebileceğim karakterde başkandır. Yeni dönemde il başkan adayı değilim ama Başiskele’deyim, buradayım. Başta Anıl kardeşimiz olmak üzere verecekleri her görevi kaçınmadan yerine getireceğim” dedi.

“ÇOK VAKİT HARCADIK”

İttifak eleştirileri hakkında konuşan Sarıbay, “İttifak konusunu geçin artık. Fare kapanına konan peynir bedava. Siz İzmit’te ittifak yapmasaydınız İzmit Belediyesi’ni dahi alamazdınız. İYİ Parti fire verdi mi? Hayır, Fatma Hanım’ı seviyorlar. Biz diğer ilçeleri de vermeyelim diye elimizden geleni yaptık. Üyesi olduğum Başiskele’de adayımız olsun dedik ancak bunlar yukarıda yapılan şeyler. Biz 15 tane büyükşehir aldık. Alabilecek miydik? Hiçbirini alamayacaktık. Biz İzmit’te başarılı olalım, gerisi vız gelir. Öyle değil işte. Büyük düşünmek benim dediğim gibi Türkiye’nin coğrafyasını düşünerek olur. Kocaeli’de neden başarılı değiliz diyorsunuz? Siz sanıyorsunuzki Kocaeli’deki ittifak kolay sürdürüldü. HDP’nin desteğini almak, görüşmeler vs. önemli şeyler. Biz o ittifakları kolay sağlamadık. Çok vakit harcadık. Başarılı olduğumuza ben inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oy veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

“ZAMLAR ORTADA”

Kanal İstanbul hakkında konuşan Sarıbay, “Ülke bir badirenin içinde. 2002 yılında iktidara gelen siyasi iktidar Türkiye’deki hiçbir sorunu çözmedi. Ekonomiyi düzeltmedi, işsizliği azaltmadı, hayat pahalılığını azaltmadı. Sıfır sorunla aldığı ülkemizde herkesle kavgalı hale geldik. Bu Türkiye’nin hiçbir bakımdan iyi yönetilmediğinin göstergesi. Zamlar ortada. Bunların hala bir hayal peşinde koşmak suretiyle bir Kanal İstanbul Projesi var. Kanaldan bize de demeyin. İstanbul’da olan tüm Türkiye’yi etkiler. Onun için Kanal İstanbul Projesi’nde parti olarak, bireysel olarak hepimizin görevleri var. ‘Her şey güzel olacak’ sloganımız vardı, şimdi ‘Her şey çok daha güzel olacak’ diyoruz. Demokrasi, parlamenter sistem bize şart. Bununla ilgili önümüzdeki seçimlerde bütün bileşenlerimizle, Millet İttifakı dışında farklı ittifaklarımızla var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“ATATÜRK DÜŞMANLARINDAN BİRİ”

Sarıbay’ın ardından söz alan CHP Milletvekili Haydar Akar, “Karamürsel’de uzun zamandır kongreler yapıyoruz. Kendi aralarında tartışıyorlar sonra kongre yapılıyor. 3 dönem öncesinde belediye meclis üyemiz dahi yoktu. Bugün Karamürsel’de çok az bir oy farkıyla kaybettik. Bir sonraki seçimde oradaki oluşum bize Kararmürsel’de başarıyı getirecektir. Benzer bir yapı Başiskele’de var. Başiskele Türkiye’nin en zor bölgelerinden biri. 7 AK Partili vekilden 5’i burada yaşıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük Atatürk düşmanlarından birinin yaşadığı, yaptırdığı bir okul ile gencecik çocukların beyinlerine ilmek ilmek örümcek ağı ören bir zatın yaşadığı bir ilçe.Yeni bir ilçe binamız oldu. Hep birlikte bu işi başardık. İl başkanlığı binamızı aldık. Biz satan değil, alan, kazandıran taraftayız. Kentimizde bir iki ilçemiz dışında bina sorunu olan yerimiz yok” dedi.

“SEÇİM GECESİ MUTLU OLMADIK MI?”

“Seçim gecesi mutlu olmadık mı?” diyen Akar, “Biz büyük düşündük arkadaşlar. Büyük düşünmeseydik elimizdeki 5 büyükşehirden sadece 2’si elimizde olacaktı. Adet olarak bakarsak başarılı değiliz. Nüfus olarak bakarsak ülkenin yüzde 50’sini yönetiyor belediyelerimiz. Seçim gecesi mutlu olmadık mı? Böyle bir mutluluğu uzun zamandır yaşamamıştık. 1989’daki hataları tekrarlamadan yolumuza devam edeceğiz. Eskiden sadece eleştiriyorduk. Parti olarak da bizim kronik sorunumuzdu bu. Bunları yaşadık, acımasız olmamak lazım. CHP dünyada eşi benzeri olmayan bir parti. CHP Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece yaşayacak” ifadelerinde bulundu.

“GİDİN ORADA SİYASET YAPIN”

Hurşit Güneş’in sözleri ile alakalı konuşan Akar, “31 Mart akşamı mutlu olmadık mı? Böyle bir mutluluğu uzun zamandır yaşamamıştık. Fatma Kaplan Hürriyet kazandığımız akşam ‘Abi biz ne söyleyeceğiz’ dedi. Biz sevinmeyi unutmuştuk. Sadece ülkeyi yönetenleri değil partiyi de eleştiriyorduk. Teşekkür ederim demeyi beceremiyoruz. O akşam bunun eksikliğini hissettik. İnşallah bundan sonra eleştirmeyi değil sevinmeyi öğreneceğiz. Onun için acımasız olmamak lazım. ‘Ben CHP’nin dışında bir partiye oy vermemek için başka bir şehre gittim’ diye bir söz var. Ben de hayatımda başka bir partiye oy verdim. 30 bin seçmeni bir eksik olmadan geldiler sandıkta oylarını kullandılar. Başka bir ilçede sağlanmadığı için seçim kaybettik. 17 Ocak’ta seçmen hareketlerin sonlandığı, 26 Ocak’ta ittifakın netleştiği bir durumda henüz netleşmeden ikametinizi başka bir kente aldırıyorsanız gidin orada siyaset yapın. Kocaeli’de güzel bir arkadaşlık, kazan kazan var. Kocaeli Büyükşehre hep beraber CHP bayrağını dikeceğiz” dedi.

“BİZ ZAMANIN GELDİĞİNİN FARKINDAYIZ”

Adaylığı hakkında sunum gerçekleştiren Anıl Acurman, “Biz muhalefet edilmek için geliyoruz. Biz artık ilk olaylara talip olmak zorundayız. O yüzden ilk oylara talip olduk. Harika bir kadın örgütümüz var, her şeyi yapıyorlar. Çok iyi çalışmaları var ama gösteremedik, yayamadık. Toplumun gerçek mimarları olan kadınlara değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Biz zamanın geldiğinin farkındayız. Bu saatten sonra emin olun biz kazanacağız. Bizim umudumuz var çünkü çok güçlü ynalarımız var. akılcı siyaset yapıyoruz. Aile gibi diyor herkes bize. Özgürlükçü ve demokrasi yanlısıyız. İdealleri uğruna yürüyoruz” dedi.

“BİZ İNSANLARI DİNLEYECEĞİZ”

“Dinlenmeden çalışacağız” diyen Acurman, “Seçilmeden önce hatalarımız neler diye anket yaptık. Muhalefet etmekte eksik, çözüm üretmede yüzde 46 yetersiz, kendini tanıtmada yüzde 45, yetkilileri tanıtma da da kötüyüz. Yüzde 18’lik kesim bizim projemiz olduğunu düşünüyor. 7 yıldızlı ilçede yüzde 40 insan mutluyum diyor. 1 ay sonra projemizi göreceksiniz. Biz insanları dinleyeceğiz. Burada din ve coğrafyanın bahanesi yok. Biz yıllarca buna sığındık. Kocaeli’de çok şaşırtıcı ama lisans ve üstü eğitim seviyesi açık ara önde. Gençleşen, dönüşen, değişen ilçenin ve zamanın ruhunu yakalayıp kısa sürede iktidar olacağız; dinlenmeden çalışacağız. Dinlenmemek üzere yola çıkanlardan olacağız.” ifadelerinde bulundu.

İŞTE ACURMAN’IN YÖNETİMİ

Anıl Acurman, Hüseyin Bayram, Pınar Çidem, Deniz Demirci, Duygu Ekici, Arif Gökyıldız, Emre İlhan, Sevim İslamoğlu, Samet Karatay, Aysun Kılınç, Ayşe Oker, Fırat Sukuşu, Serhan Şahinbaş, Önder Uzun, Hasan Varol.