Kocaeli’de zincirleme kaza! Yaralılar var...



Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Rıfat G. idaresindeki 41 SF 543 plakalı otomobil, Tamer T. yönetimindeki 34 GV 6514 plakalı otomobil ve Faruk K. idaresindeki 41 TE 962 plakalı otomobil. Kazada sürücü Rıfat G. ile sürücü Faruk K. ve aynı araç içerisinde bulunan Murat K. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik tekrar normale dönerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.