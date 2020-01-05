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Nazlı Çelik'in acı günü

Star TV’nin Ana Haber Bülteni sunucusu Nazlı Çelik’in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti.
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Nazlı Çelik’in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti. Çelik’in uzun süredir tedavi gören babası Yücel Çelik'in, bu sabah yaşamını yitirdiği bildirildi.

YÜCEL ÇELİK KİMDİR

Yücel Çelik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat şubesi mezunu. Çelik, meslek hayatına Ziraat Bankası’nda Müfettiş olarak başlamış, bilahare Şube Müdürlüklerinde bulunmuştu.

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