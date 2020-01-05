Nazlı Çelik'in acı günü

Nazlı Çelik’in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti. Çelik’in uzun süredir tedavi gören babası Yücel Çelik'in, bu sabah yaşamını yitirdiği bildirildi.
YÜCEL ÇELİK KİMDİR
Yücel Çelik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat şubesi mezunu. Çelik, meslek hayatına Ziraat Bankası’nda Müfettiş olarak başlamış, bilahare Şube Müdürlüklerinde bulunmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz