Balkan Türkleri’nde Dülger 3. kez başkan seçildi

Tüm Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 3. Olağan kongresi Fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Mustafa Küpçü’nün üstlendiği kongrede divan üyeliklerini de Gülfiye Kadı, Cevdet Öztürk yaptı. Tek aday olarak katıldığı kongrede yeniden başkan seçilen Dülger, 3. Başkanlık dönemine girdi.152 dernek üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 11 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi de belirlendi.

“ÜYE SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ”

Dernek Başkanı Mustafa Dülger kongrede yaptığı konuşmada; “Dernek kurulduğu günden beri sizleri derneğin sosyal etkinliklerinde çok fazla görmüyordum. Bugün kongreye yoğun katılım olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Derneğimizin 150 civarı üyesi var. Üyelerimizden hayatını kaybedenler de var rahmetle anıyorum üyelerimizi. Derneğimizin ilk yeri ise Tepecik Mahallesi’ndeydi. Orası çok küçük olduğu için derneğimizi 2017’de Yenişehir Mahallesi Cihan Hastanesi karşısına taşıdık. Mekân olarak geniş, rahat bir yer. Türk Sanat Müziği korosu da kurduk. Derneği her zaman açık tutamadığımız için yıllarca uğramayan üyelerimiz de oldu. Bunda belki bizim de hatamız vardır. Derneğimiz de sekreteryamız da yok. Sekreteryaya verecek paramız da yok. Hedefimiz aldığımız bağışlarımızla beraber derneğin eksiklerini tamamlamak olacak. Aidat ödemeyenleri normalde üyelikten çıkarmamız gerekirdi ama çıkarmadık. Derneğimize olan üye katılımını arttırarak yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MODERN BİR DERNEĞİZ”

Derneğin genel sorunlarını özetleyen Dülger; “Derneğin kirasını bile ay sonu ‘hadi pamuk eller cebe’ diyerek çözdük. Ama bazı dostlardan yüklü para aldık. Dernek aidatları zamanında yatmıyor. Aylık ücret 20 TL. Dernek aidatı bile zamanında yatmıyor. Tüzükte aidatı yatırmayan dernekten çıkarılmalı. Ama biz bunu bile yapmadık. Önümüzde ki sene derneği haftanın belli saatlerinde açık tutmaya çalışacağız. Derneğimizin bir korusu var. Erkek sese çok ihtiyacımız var. Modern bir derneğiz. Kadın sayımız dernekte ne kadar fazla ise korumuzda da kadınlar fazlalıkta. Kadınların olduğu yerde işler güzel yürüyor. Ama dışarda ki işlerin yürütülmesi sebebiyle erkeklere de ihtiyacımız var. “ diyerek sözlerini tamamladı.

KÜPÇÜ’DEN DERNEĞE BÜYÜK DESTEK

Kongre öncesinde derneğin kurucu yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Küpçü, “Ataşe” isimli imzalı kitabının satışını gerçekleştirerek, gelirini derneğe bağışladı.