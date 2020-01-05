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Karamürsel’de engelli aileleri için El Sanatları Kursu açıldı

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği’nden, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi destekli engelli aileleri için el becerileri kursu açıldı
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Çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşlarının takdirini alan Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki,  kursların başarıyla devam ettiğini söyledi. Tiryaki, “Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğretici Sülbiye Kurtuluş ve Mine Bayraktar, tarafından derneğimiz üyelerine El Sanatları ve Nakış Kursu başlattık. ‘Engelli olmak üretememek değildir’ sloganıyla başlattığımız el sanatları kursundan 25 üyemiz ve aileleri faydalanmaktadır. Bu kursta bize destek olan Karamürsel Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Engelli kursiyerlerimiz ve ailelerinin ürettikleri birbirinden güzel ürünleri ilerleyen günlerde düzenleyeceğimiz bir sergi planlıyoruz” dedi.

HOŞÇA VAKİT GEÇİRİYORLAR

Çeşitli aksesuarlar ve el işleri yaparak hoş vakit geçirdiklerini anlatan kurs öğretmeni Sübiye Kurtuluş ve Mine Bayraktar,  “Kursumuza katılan aileler beceri sahibi olurken, hoşça vakit geçiriyorlar. Biz onları seviyoruz. Onlarda bizi seviyorlar.”dediler. Kursiyerlerden 85 yaşındaki Şükriye Melahat Ece de (85) öğretmenlerini çok sevdiklerini ve kurs günlerini iple çektiklerini söyledi.

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