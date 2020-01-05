Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:13 TSİ- Gündem G: Bugün 16:15 TSİ

Durhasanlı kadınlara teşekkür

İzmit Belediyesi Lavanta Dikim Bayramı sonrasında kendilerini evlerinde ağırlayarak mancarlı pide ikram eden Durhasanlı kadınlara ve Karaabdülbaki Köy Muhtarı Hüdaim Yıldız ve eşine teşekkür etti.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri ile geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 23 bin lavanta fidesinin toprakla buluştuğu Lavanta Dikim Bayramı etkinliği sonrasında Durhasanlı kadınlar kendilerine misafir olan Başkan Hürriyet ve ekibine yaptıkları mancarlı pideleri ikram ettiler. Ayrıca Başkan Hürriyet’e, mancarlı pideyi Türkiye’ye tattırma konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarının sözünü veren kadınlara İzmit Belediyesi adına Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu ve Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen teşekkür etti.

HÜRRİYET’TEN SELAM

Durhasanlı kadınları evlerinde ziyaret ederek hediyelerini veren ve Başkan Hürriyet’in selamlarını ileten İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, “Sizlere başkanımızın selamlarını getirdik. Lavanta Dikim Bayramında bizleri ağırladığınız, lezzetli mancarlı pidelerinizden ikram ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah hasat şenliğinde de yine kadınlarımızla birlikte olacağız. Ben güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

HEDİYE VERDİLER

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu ve Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen’in bir sonraki adresi Karaabdülbaki Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Hüdaim Yıldız’ı evinden ziyaret eden ekip ayrıca hediyelerine de takdim ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını ilettiler.

Bugün 16:13 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Marmara'da korkutan deprem! mask
Marmara'da korkutan deprem!
Binali Yıldırım Kocaeli’ye geliyor! mask
Binali Yıldırım Kocaeli’ye geliyor!
Kadınlara müjde! Soyadınızı verebilirsiniz... mask
Kadınlara müjde! Soyadınızı verebilirsiniz...
Tarhan piyango çekilişindeki görüntüleri eleştirdi mask
Tarhan piyango çekilişindeki görüntüleri eleştirdi
İzzet Erdem için karar Pazartesi açıklanacak mask
İzzet Erdem için karar Pazartesi açıklanacak
Aile şefkati ile hayata tutundular mask
Aile şefkati ile hayata tutundular
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu

GALERİ

‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL