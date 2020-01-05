Durhasanlı kadınlara teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri ile geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 23 bin lavanta fidesinin toprakla buluştuğu Lavanta Dikim Bayramı etkinliği sonrasında Durhasanlı kadınlar kendilerine misafir olan Başkan Hürriyet ve ekibine yaptıkları mancarlı pideleri ikram ettiler. Ayrıca Başkan Hürriyet’e, mancarlı pideyi Türkiye’ye tattırma konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarının sözünü veren kadınlara İzmit Belediyesi adına Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu ve Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen teşekkür etti.

HÜRRİYET’TEN SELAM

Durhasanlı kadınları evlerinde ziyaret ederek hediyelerini veren ve Başkan Hürriyet’in selamlarını ileten İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, “Sizlere başkanımızın selamlarını getirdik. Lavanta Dikim Bayramında bizleri ağırladığınız, lezzetli mancarlı pidelerinizden ikram ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah hasat şenliğinde de yine kadınlarımızla birlikte olacağız. Ben güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

HEDİYE VERDİLER

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu ve Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen’in bir sonraki adresi Karaabdülbaki Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Hüdaim Yıldız’ı evinden ziyaret eden ekip ayrıca hediyelerine de takdim ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını ilettiler.