Ülkü Subaş, 44 yıl sonra gelinlik giydi

Gölcük’ün tanınan ve çalışkan bayanlarından Ülkü Subaş ve eşi Şaban Subaş, 44 yıl sonra hayallerine kavuştu. İlk evlendiğinde gelinlik giyemeyen Subaş’ın, 44 yıllık hayali, çocukları Gamze ve Tolga’nın öncülüğünde gerçeğe dönüştü. 2 çocuk annesi Subaş, gelinlik giydirilerek, hayallerine kavuştu.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Sürprizin mimarı olan kızı Gamze ve oğlu Tolga, annesinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Ülkü ve Şaban Subaş çifti, 44 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyerek görkemli bir düğün yaptı. İçinde hep bir gelinlik giyme ukdesi olan Ülkü Subaş’a, bu mutluluğu çocukları yaşattı. En ince ayrıntısına kadar düşünülen minik düğün, Subaş çiftine adeta 2. Bahar oldu.

EVLATLARINA TEŞEKKÜR

Evlatlarının sürprizi karşısında duygulanan Ülkü Subaş, tam anlamıyla bir gelin oldu. Gelin başından, gelinliğine, gelin çiçeğine, dış çekimine, yeni alyanslarına ve takılarına kadar en küçük ayrıntısına kadar düşünülen bu sürpriz, anne ve babalarının unutamayacakları, en güzel anıları olarak hayatlarına ayrı bir anlam kattı. Bu güzel sürpriz için Ülkü ve Şaban Subaş çifti evlatlarına çok teşekkür etti, ve çok memnun kaldılar.