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İşaret dili öğrendiler

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Türk İşaret Dili Kursu tamamlandı.
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Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Türk İşaret Dili Kursu tamamlandı. 3 ay süren ve toplamda 120 saatlik kursu başarıyla tamamlayan 43 personel sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere sertifikaları Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimliğince düzenlenen törenle dağıtıldı. Törene; Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Orhan Temiz, Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan, İşaret Dili Eğitmeni Hülya Ersöz ve sertifika almaya hak kazanan personeller katıldı. Gölcük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Temiz işaret dilinin, işitme engelli hastalar veya hasta yakınları ile iletişimde önemini ve gerekliliğini vurguladı.

HAYATIN İÇİNDE

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan da projenin amaçlarından biri engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılık oluşturmak olduğunu belirti, Pehlevan, " Vatandaşlarımızın her bireyinin günlük ve sosyal yaşamında engelsiz bir şekilde hayatın içinde olmaları ve iletişim kurmaları kendi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında toplumun tüm fertleri gibi bütün haklarından sınırsızca yararlanabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Gölcük Necati Çelik Hastanesinin de engelli ve tüm vatandaşlarımızın hak ettiği, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetine ulaşabilmelerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını” söyledi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi’nde İşaret Dili Eğitmeni olan Hülya Ersöz 'e katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bugün 16:15 TSİ - Yaşam

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