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Barbaros İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinden anlamlı davranış

Gölcük Barbaros İlkokulu Anasınıfı D.E.F şubeleri öğrencileri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında ‘ağzım var dilim yok ‘ etkinliğinde öğretmenleri ve velilerini desteği ile Kandıra Hayvan Barınağı’ndan bir sokak köpeğini sahiplendiler
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Gölcük Barbaros İlkokulu Anasınıfı D.E.F şubeleri öğrencileri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında ‘ağzım var dilim yok ‘ etkinliğinde öğretmenleri ve velilerini desteği ile Kandıra Hayvan Barınağı’ndan bir sokak köpeğini sahiplendiler. Karamel ismini verdikleri sokak köpeğine okulun bahçesinde hazırladıkları kulübede bakacaklar. Anasınıfı Öğretmenleri Ayşe Yıldırım , Büşra Çiçekay, Aysel Akkoca; amaçlarının  öğrencilerine tüm canlılara karşı sevgi ve merhameti kavratmak  olduğunu söylediler.

CANLILARA SAYGI

Öğretmenler, “ Değerler Eğitimi Projesi kapsamında öğrencilerimize tüm canlılara karşı sevgi ve merhameti aşılamaya çalışıyoruz. Bu de en iyi bir hayvan sahiplenerek yapabileceğimizi anladığımız için Kandıra Hayvan Barınağı’ndan bir sokak köpeği sahiplendik. Öğrencilerimiz Karamel ismini verdiğimiz köpeği ilk geldiği andan itibaren çok sevdi. Şimdi Karamel’in tüm bakımını öğrencilerimiz ile birlikte yapacağız” dediler.

TEŞEKKÜR ETTİ

Okul Müdürü Uğur Okkirman konu hakkında yaptığı açıklamada, “Değerler eğitimine verdikleri destek için anasınıfı D,E,F şubesi öğretmenlerimize ve bizde maddi manevi destekleriyle hep yanımızda olan velilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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