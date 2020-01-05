Müdür Öztürk’e ekibinden kutlama

Körfez Fatih İlkokulu Müdürü eğitimci Atilla Öztürk'ü, mesai arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı. Öztürk için özel bir pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Öztürk'e yanında yer alan ve bugüne şahitlik eden ekip arkadaşları ve meslektaşları ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olan Atilla Öztürk, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti.