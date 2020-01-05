Körfez Fatih İlkokulu Müdürü eğitimci Atilla Öztürk'ü, mesai arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı. Öztürk için özel bir pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Öztürk'e yanında yer alan ve bugüne şahitlik eden ekip arkadaşları ve meslektaşları ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olan Atilla Öztürk, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti.
Bugün 16:17 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:18 TSİ
Müdür Öztürk’e ekibinden kutlama
Körfez Fatih İlkokulu Müdürü eğitimci Atilla Öztürk'ü, mesai arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz