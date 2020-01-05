Terzibayırı’ndan İYİ Parti’ye 150 üye

Toplu üyelik törenine Başkan Pelin Coştur Filiz, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Ülkü Alkan'ın yan ısıra bir çok ilçe yöneticisi de katıldı. AKP İzmit Gençlik Kolları eski başkan yardımcısı Ferhat Ayman'ın da aralarında bulunduğu toplu üyelik töreninde konuşan Başkan Pelin Coştur Filiz, yeni üyelere hoş geldiniz dedi.

“İYİ Kİ İYİ OLDUNUZ”

" İYİ Parti ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan güneştir” diyen Filiz, “Güneş herkese eşit doğar ve herkesi eşit ısıtır. Güneş hiçbir ayrımcılığa izin vermeyen birleştirici güçtür. Sizin bu desteğiniz bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Birlikte hem İzmit’imiz hem de ülkemiz için çok güzel şeyler yapacağız. İyi ki varsınız, iyi ki iyi oldunuz" dedi.