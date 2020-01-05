Büyükşehir ambulansları 53 bin 620 hastayı taşıdı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 53 bin 620 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı.

İL DIŞINA DA GİDİLİYOR

Öte yandan Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz yapılırken, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2019 yılında bin 337 il dışı hasta nakil hizmeti verildi. Ambulans ayrıca il içindeki çeşitli etkinliklerde ek görev hizmeti verdi.