Selim Yürekten MTAL’de okul ve sektör buluştu

İlimizde faaliyet gösteren Anıt Otomasyon firmasından Yaşar Teke, davet üzerine Selim Yürekten MTAL’i ziyaret ederek, Endüstriyel Otomasyon alanındaki bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Kendisi de meslek lisesi mezunu olan Yaşar Teke, firmasının endüstriyel otomasyon alanında yaptığı işlerden bahsettikten sonra, öğrencilerin bu alanda başarılı olabilmeleri için neler yapmaları ve nasıl bir kariyer planı oluşturmaları gerektiği hususunda öğrencilere bilgi verdi.

MEKATRONİK VURGUSU

Meslek liselerinde verilen uygulamalı eğitimin önemine dikkat çeken Yaşar Teke, artık mekatronik kavramının hayatın her alanında karşımıza çıkacağını ifade etti. Buluşmanın son aşamasında soru-cevap etkinliği düzenlenerek öğrencilerin aklındaki soru işaretleri giderildi.

Bu buluşmaların okul-sektör arasında diyalog kurulması açısından önemli olduğunu ifade eden Müdür Yardımcısı Haluk Yinelek, konuşmacıya çiçek takdim ederek teşekkürlerini bildirdi.