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Diş sağlığı fuarı nisan ayında

Ağız ve diş sağlığı alanında bölgenin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan İDEX Uluslararası İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı, 9 - 12 Nisan’da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 17’nci kez kapılarını açacak
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Brezilya, Kore, Çin, Pakistan ve Tayvan’ın milli katılım göstereceği, aralarında Rusya, Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Macaristan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin de oldu 14 ülkeden 1000’i aşkın markanın yer alacağı fuarı 30 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuara gelecek olan profesyonel alıcıların  150 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratması hedefleniyor.

Bugün 16:20 TSİ - Yaşam

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