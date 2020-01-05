Diş sağlığı fuarı nisan ayında

Brezilya, Kore, Çin, Pakistan ve Tayvan’ın milli katılım göstereceği, aralarında Rusya, Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Macaristan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin de oldu 14 ülkeden 1000’i aşkın markanın yer alacağı fuarı 30 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuara gelecek olan profesyonel alıcıların 150 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratması hedefleniyor.