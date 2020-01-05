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Gölcüklü Şampiyon Şefler, Kaymakam Karabulut’u ağırladı

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde 6 Altın, 3 Gümüş ve iki takım kupası alarak Gölcük’ün gururu olan AKV Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve beraberindekileri okullarında ağırladı
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AKV’nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, 3 takım hâlinde katıldıkları Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali’nden ödüllerle döndüler. Bu büyük başarıyı onlarla paylaşmak adına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu okulu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Karabulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gülsuyu’na, şube müdürleri Yakup Alptekin ve Abdülhalik Köse de eşlik etti. Ziyarette ayrıca Genç Aşçılar Yetiştirme Derneği(GAYED) Başkanı ve Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Diplomalı Jürisi Tayfun Gündüz de yer aldı.

TASARIMLARI İNCELEDİLER

Misafirlerini karşılayan Okul Müdürü Hüseyin Gürlagap öncelikle okulu gezdirerek bölümler hakkında bilgiler verdi. Moda Tasarım Teknolojileri Alanını ziyaret eden Kaymakam Cengiz Karabulut, öğrencilerin üniversitede alanlarını devam ettirmeleri durumunda kariyer olanaklarının artacağını söyledi. Moda Tasarım Teknolojileri Alanı tarafından dikilen ve katıldıkları yarışmalarda ilçe birinciliğinin yanı sıra il ikinciliği ödülünü de alan ” Deniz Düşü” adlı tasarım Kaymakam Bey tarafından incelendi.

ÖDÜLLÜ MENÜLERİ TATTILAR

eTwinning kapsamında 64 okulun ortaklaşa gerçekleştirdiği “Bir Destandır Mehmedim” projesi için hazırlanan pano ziyaretçilerden büyük beğeni aldı. Okulun gezilmesinin ardından Okul Müdürü Hüseyin Gürlagap’ın odasında, ödül alan menülerden oluşan yemekler yenildi. 11. sınıf öğrencileri Zehra Yurdakul, Busenur Emil ve Senanur Erenkaya’nın hazırladığı “Havuçlu Kerevizli Sebze Çorbası, Karnıyarık Tantuni ve Kabaklı Muhallebi”, 11. sınıf öğrencileri Ceren Kurt, Sena Turan ve Berre İşçi’nin hazırladığı “Bamya Çorbası, Izgara Bonfile ve İncirli Keşkül”, 12. sınıf öğrencileri, Miray Eroğlu, Zeynep Gök ve Sudenur Tunçova’nın hazırladığı “Badem Çorbası, Hünkarbeğendi ve Ayva Tatlısı”nı tadan konuklar, menülerin harikulade olduğunu belirterek öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

Bugün 16:21 TSİ - Eğitim

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