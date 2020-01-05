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Başkan Turan’dan gençlere Cumhurbaşkanını örnek verdi

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları’nın yönetim kurulu toplantısına katılan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, gençlere Cumhurbaşkanını örnek gösterdi
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Toplantıda ilk söz alan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, gençlik kolları olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktararak, “İl yönetimim, gençlik kolları başkanlarımız, mahalle teşkilatlarımız ve komisyonlarımız yarın seçim olacakmış gibi hazır bir durumda. Eskimeyen teşkilat başkanımız Adnan abimizden bugüne kadar talep ettiğimiz ne varsa hiç biri geri çevrilmedi. Desteğiniz bizlere güç ve kuvvet verdi. Biz sizlerden memnunuz. Gençlik anlamında her zaman yanımızda oldunuz. Sizlere verdiğiniz tüm desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

“AÇTIĞI YOLDAN YÜRÜYECEKSİNİZ”

Emre Kahraman’ın ardından Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan gençlere seslendi. Gençlik kollarının siyasette en güzel yıllar olduğunu belirten Başkan Adnan Turan, “Bu yüzden gençlik kollarımıza verilen desteğin ne kadar önemli olduğunu iyi bilirim. Bu kutlu davada sizlerle birlikte yol yürümek bizler için büyük bir onur. Kirli düzene karşı ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ diyebilen, mazlumlara, mağdurlara ses olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güç vermek durumundayız. İnşallah siz gençler Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda emin adımlarla ilerleyeceksiniz” dedi.

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