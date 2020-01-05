CHP'li kadınlardan, Kanal İstanbul'a itiraz

Gölcük CHP Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve yönetimi Kocaeli Valiliğine Kanal İstanbul için itiraz dilekçelerini verdiler. CHP il Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Gölcük CHP Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve yönetimi ile meclis üyesi Türkaç Çimen'de, kadınlara dilekçeli başvuru sırasında eşlik etti.