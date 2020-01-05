Gölcük CHP Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve yönetimi Kocaeli Valiliğine Kanal İstanbul için itiraz dilekçelerini verdiler. CHP il Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Gölcük CHP Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve yönetimi ile meclis üyesi Türkaç Çimen'de, kadınlara dilekçeli başvuru sırasında eşlik etti.
Bugün 16:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:25 TSİ
CHP'li kadınlardan, Kanal İstanbul'a itiraz
Gölcük CHP Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve yönetimi, Kocaeli Valiliğine Kanal İstanbul için itiraz dilekçelerini verdiler
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz