Genç Saadet’te başkan değişti

Beybaba Antep Sofrası’nda düzenlenen devir teslim toplantısında, yaklaşık 4 yıl sürdürdüğü görevin kendisi için onur verici bir dönem olduğunu belirten Turel; “Bu süre içerisinden yüz akı ile hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Bu erdemli görevi partimizin çeşitli kademelerinde görev alan değerli Ali Demirkan kardeşimize gönül rahatlığı ile teslim ediyorum” dedi.

Devir teslimin ardından kısa bir açıklama yaparak Turel’e teşekkür eden Demirkan; “Allah’u Teala tek seferde isabetli kararlar alabilmeyi, aldığımız kararları uygulayabilmeyi nasip etsin” dedi.

KUR’AN VE TÜRK BAYRAĞI

Görev değişimi sırasında kendisine emanet edilen Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağını yeni başkan Ali Demirkan’a teslim eden Turel, “Bizler bu yüce Kuran nizamını yeryüzüne hakim kılmak için, bu kutsal bayrağımızın yere düşmemesi için bütün gücümüzle çalışmak zorundayız. Bizler bu emaneti yeni sahibine teslim ediyoruz” dedi. Toplantı çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.