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Çetin: Çiftçiye sahip çıkın

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin önceki gün Yusufça ve Döngelli mahallesindeki üreticilerle bir araya gelerek, 2B rayiç bedeli sorunlarını görüştü
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Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Yusufça ve Döngelli mahallesindeki üreticilerle bir araya gelerek üreticilerin  yaşadığı  2B rayiç  bedeli  sorunları  ile ilgili yapmış  oldukları  çalışmaları anlattı. Rayiç  satış  bedellerinin  yüksek  olduğunu ifade eden Çetin, geçimini  topraktan alın teri dökerek  kazanamaya  çalışan  üreticilerin yaşadığı  mağduriyeti çözmek için uğraş verdiklerini vurguladı. 

ÇİFTÇİYE TEBLİGAT

Siyasilere seslenen Çetin şunları söyledi; "İlçemizde Yusufça ve Döngelli mahallelerinde orman vasfını yitirmiş üzerinde tarım yapılan 2B arazilerini satın almak için başvuran çiftçilerimize tebligatlar gelmeye başladı. Karşılaşılan manzara bizleri üzmüştür. Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksek, çiftçimizin ürettiği malın değerini bulmadığı bu günlerde yolu, suyu, elektriği olmayan traktörle bile ulaşımın sıkıntılı olduğu arazide bile dekar rayicinin 25-30 bin lira civarında olması çiftçimizin ezilmesine sebep oluyor.

RAYİÇ BEDELİ

Çiftçilerimizin bahsi geçen bedellerle hali hazırda kullandıkları arazileri alması mümkün değildir. Tüm olumsuzluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen sabırla bu zor günlerin geçmesini bekleyen çiftçilerimiz ödeyemeyecekleri bedeller hakkında siyasilerden ve yetkili kurum amirlerinden kendilerine sahip çıkmalarını bekliyor. Tekrardan bir rayiç bedel çalışması yapılırsa Kandıra Ziraat Odası olarak çiftçimizin menfaatine olan her adımda sürece dahil olmak talebimizdir." ifadelerini kullandı.

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