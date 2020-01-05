Çetin: Çiftçiye sahip çıkın

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Yusufça ve Döngelli mahallesindeki üreticilerle bir araya gelerek üreticilerin yaşadığı 2B rayiç bedeli sorunları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları anlattı. Rayiç satış bedellerinin yüksek olduğunu ifade eden Çetin, geçimini topraktan alın teri dökerek kazanamaya çalışan üreticilerin yaşadığı mağduriyeti çözmek için uğraş verdiklerini vurguladı.

ÇİFTÇİYE TEBLİGAT

Siyasilere seslenen Çetin şunları söyledi; "İlçemizde Yusufça ve Döngelli mahallelerinde orman vasfını yitirmiş üzerinde tarım yapılan 2B arazilerini satın almak için başvuran çiftçilerimize tebligatlar gelmeye başladı. Karşılaşılan manzara bizleri üzmüştür. Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksek, çiftçimizin ürettiği malın değerini bulmadığı bu günlerde yolu, suyu, elektriği olmayan traktörle bile ulaşımın sıkıntılı olduğu arazide bile dekar rayicinin 25-30 bin lira civarında olması çiftçimizin ezilmesine sebep oluyor.

RAYİÇ BEDELİ

Çiftçilerimizin bahsi geçen bedellerle hali hazırda kullandıkları arazileri alması mümkün değildir. Tüm olumsuzluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen sabırla bu zor günlerin geçmesini bekleyen çiftçilerimiz ödeyemeyecekleri bedeller hakkında siyasilerden ve yetkili kurum amirlerinden kendilerine sahip çıkmalarını bekliyor. Tekrardan bir rayiç bedel çalışması yapılırsa Kandıra Ziraat Odası olarak çiftçimizin menfaatine olan her adımda sürece dahil olmak talebimizdir." ifadelerini kullandı.