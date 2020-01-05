Akademi Lise’den 45 bin 500 öğrenci yararlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl çalışmalarını arttırarak yoluna devam ediyor. ‘Kılavuz Gençlik’, ilköğretim, lise ve üniversite gençliğine yönelik salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri olmak üzere birçok alanda hizmet veriyor. ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında kurulan Akademi Lise’den 2019 akademik yılında 45 bin 500 öğrenci hizmet aldı.

SANAT, MÜZİK, SPOR…

‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet yapan Akademi Liseler gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor. Başarılı, özgüven sahibi, sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirmek için önemli bir alan haline geldi. Bu hedef doğrultusunda kültürel geziler, spor faaliyetleri, bilgi destek programı, değerler eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları, enstrüman kursları, okuma grupları, duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleşi programları, yazarlık okulu atölyeleri ve danışmanlık hizmeti gibi birçok alanda çalışma yapıldı.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler Eğitimi, Akademi Lise öğrencilerinin öz bağlarından, kültür ve medeniyetlerinden kopmamak için uygulanan bir program. Bu kapsamda 2019 yılı içinde Kuran-ı Kerim Meal Okumaları, Divan-ı Muhabbet, Hayatı Okuyorum Atölyesi, Tarih Okumaları ve Edebiyat Okumalarında binlerce öğrenci hizmet aldı.