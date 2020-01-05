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Uyuşturucu yakalanan TIR’ını almak için 5 yıldır mücadele ediyor

2015 tarihinde Çayırova – Şekerpınar otoban bağlantı yolunda durdurulan çekicide yapılan aramalarda 59 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. TIR’a el konulurken, sahibi ise TIR’ın kendi rızası ve bilgisi dışında kullanıldığını belirterek durumu yargıya taşıdı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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5 Haziran 2015 tarihinde özel bir nakliye şirketine kayıtlı olan çekici ve dorsesi hakkında uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından Çayırova – Şekerpınar otoban bağlantı yolunda çekici durduruldu. Dorsede yapılan aramalarda 59 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine çekici ve dorsesine el konuldu. Söz konusu olay hakkında yargılanan ve dosyaları birleştirilen A.Y.’ye 8 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 18 bin 740 TL adli para cezası verilirken F.B. hakkında yakalanamadığı gerekçesiyle dosyadan ayrılma kararı verildi. Çekici ve dorsesine ise nakil işleminde kullanılması nedeniyle el konulmasına karar verildi.

MÜLKİYET HAKKI İHLALİ

Hakkari’de ikamet eden M.S.B.  ise F.B.’nin oğlu olduğunu, 2017 yılında sahibi olduğu çekici ve dorsenin kendi rızası ve bilgisi dışında suçta kullanıldığı, beyanı alınmadan el konulduğu gerekçesiyle durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Geçtiğimiz ay çıkan kararda mahkeme mülkiyet hakkının ihlal edildiğini kabul ederek M.S.B.’ye yargılama giderleri olan 2 bin 732,50 TL ödenmesine, kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapması için Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi karar verdi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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