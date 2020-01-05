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‘’Her şey KO-MEK ile başladı’’

THY kabin memurluğundan emekli Nihan Hanım, KO-MEK’te aldığı eğitimin ışığında tasarım elbiseler ürettiği butiğini açtı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, verdiği eğitimle istihdama can veriyor. KO-MEK kurslarından yararlanarak kendi iş yerini açan güçlü kadınlara şimdi de Nihan Öner Gökmen katıldı. Türk Hava Yollarından emekli olduktan sonra KO-MEK Giyim Branşı’na kayıt yaptıran Nihan hanım, aldığı eğitim sayesinde kendi butiğini açtı. Zarif vizyonunu KO-MEK’in kaliteli eğitimiyle birleştiren başarılı kursiyer, İzmit’te tasarım kıyafetler konusunda marka haline gelmeye aday. Nihan hanım, butiğini açması ile ilgili olarak ise “Herşey KO-MEK ile başladı” dedi. Herkesi KO-MEK’e davet eden Nihan hanım, kendisine kazandırdıkları için Halk Üniversitesi’ne teşekkür etti.

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