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2019 yılında Darıca'da toplam 1411 çift evlendi

Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam 1.411 çiftin resmi nikahını kıydı
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Darıca Belediyesi’nin verilerine göre 2019 yılı içerisinde bin 411 çifte nikah kıyıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikâh salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da bulunuyor. Mutlu bir yuva kurmak için Darıca Belediyesi’ne başvuran çiftleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Zaman zaman vatandaşların isteklerini kırmayarak bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu.

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