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Rakibimiz Payasspor darmadağın olunca 3 futbolcuyu renklerine bağladı: 1-6

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve pazar günü Kocaelispor ile ikinci yarının ilk maçını oynamak üzere kentimize gelecek olan Payasspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı.
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve pazar günü Kocaelispor ile ikinci yarının ilk maçını oynamak üzere kentimize gelecek olan Payasspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı. Antalya Kemer'deki kamp çalışmalarını tamamlayan ve iyi bir grafik çizemeyen Hatay ekibi Payasspor’un Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, "Transfer komitemizin verdiği raporlar doğrultusunda Aytemiz Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Can Yalçıntekin, Kozanspor'dan kaleci Akıncı ile Silivrispor'dan kanat oyuncusu Akın Açık'ı renklerimize bağladık" dedi.

NEVŞEHİR DERSİNİ VERDİ: 6-1

Kocaelispor sezonun ikinci yarısına Payasspor iç saha maçıyla başlayacak. 3.Lig ekibi Nevşehir Belediyespor ile beraber kamp yaptığı Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştiren takım, rakibiyle özel maçta karşılaştı ve 6-1 yenilirken hiç de hazır olmadığını gösterdi.

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