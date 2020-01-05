1-A’da Çerkeşli ve Mustafapaşa Play Off’ta İzmit Sanayi ve Arapçeşme küme düştü

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi A Grubu da sona erdi. Derincespor’un şampiyon olarak bir üst lige direkt yükseldiği grupta, 2. sırayı alan Çerkeşli ile 3.sırayı alan Mustafapaşa, Play-Off oynamaya hak kazandı, son iki sırada yer alan iki takım İzmit Sanayispor ve Arapçeşme ise küme düştü. Bu takımlar seneye 2.Küme’de yer alacaklar.