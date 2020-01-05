Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi A Grubu da sona erdi. Derincespor’un şampiyon olarak bir üst lige direkt yükseldiği grupta, 2. sırayı alan Çerkeşli ile 3.sırayı alan Mustafapaşa, Play-Off oynamaya hak kazandı, son iki sırada yer alan iki takım İzmit Sanayispor ve Arapçeşme ise küme düştü. Bu takımlar seneye 2.Küme’de yer alacaklar.
Bugün 16:53 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:55 TSİ
1-A’da Çerkeşli ve Mustafapaşa Play Off’ta İzmit Sanayi ve Arapçeşme küme düştü
Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi A Grubu da sona erdi.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz