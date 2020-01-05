TOGG'dan bulmacalı paylaşım! Kelimeleri bulanlara...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.
TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz. Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye! Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."
TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİLİN MARKALAŞMA SÜRECİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM
TOGG dün sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.
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Yorumlar
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Alp 41 - Ben gerçekten merak ediyorum bu araba için bizim onlarca mühendisimiz yıllarca çalıştı diyorlar da neresini yapmışlar araba bir İtalyana yaptırtıldı e fabrika kuruluncada elektrik motorunu dışarıdan alacakmışız yetkililer nasıl bir garanti veriyorlarki daha yarım saat şarzla 500 km giden bir motor yokken neye güvenip böyle bir garanti veriyorlar.Yerli üretemediğimiz parçalar için yarın bir ambargo uygularsa ABD ,İran gibi deseki Türkiyeyle işyapan benle yapamaz o zaman bu fabrika ne olacak bizim acilen bu arabanın en önemli parçalarını yerlileştirmimiz lazım ama başkanı dinledim öyle birşeyyok diyorki dünyada birçok marka dışarıdan alıyor tamam ama onlar sonuçta kendileri yerli üretebiliyor daha ekonomik olduğu için başkasından tedarik ediyorlar ama biz üretemediğimiz için dışa bağımlıyız bu çok tehlikeli.
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