TOGG'dan bulmacalı paylaşım! Kelimeleri bulanlara...

Alp 41 - Ben gerçekten merak ediyorum bu araba için bizim onlarca mühendisimiz yıllarca çalıştı diyorlar da neresini yapmışlar araba bir İtalyana yaptırtıldı e fabrika kuruluncada elektrik motorunu dışarıdan alacakmışız yetkililer nasıl bir garanti veriyorlarki daha yarım saat şarzla 500 km giden bir motor yokken neye güvenip böyle bir garanti veriyorlar.Yerli üretemediğimiz parçalar için yarın bir ambargo uygularsa ABD ,İran gibi deseki Türkiyeyle işyapan benle yapamaz o zaman bu fabrika ne olacak bizim acilen bu arabanın en önemli parçalarını yerlileştirmimiz lazım ama başkanı dinledim öyle birşeyyok diyorki dünyada birçok marka dışarıdan alıyor tamam ama onlar sonuçta kendileri yerli üretebiliyor daha ekonomik olduğu için başkasından tedarik ediyorlar ama biz üretemediğimiz için dışa bağımlıyız bu çok tehlikeli.