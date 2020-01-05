CHP Başiskele’de başkan Anıl Acurman

CHP 5. Olağan İlçe Kongresi bugün Başiskele Yeniköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Arif Gökyıldız aday olmazken, CHP İl Sekreteri Hüseyin Acurman’ın oğlu Anıl Acurman kongreye girdi. Saat 17.00 itibariyle sonlandırılan oy kullanma işleminin ardından 134 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 89 delege oy kullandı. 89 oyun 89’nu da Acurman aldı.
ANIL ACURMAN YÖNETİMİ ASİL
Anıl Acurman ,Hüseyin Bayram ,Pınar Çidem ,Deniz Demirci ,Duygu Ekici ,Arif Gökyıldız ,Emre İlhan ,Sevim İslamoğlu ,Samet Karatay ,Aysun Kılınç ,Ayşe Oker ,Fırat Sukuşu ,Serhan Şahinbaş ,Önder Uzun ,Hasan Varol
İL DELEGELERİ
Osman Anıl Acurman ,Engin Aslan ,Halil İbrahim Aydın ,Abdullah Başkan ,Hüseyin Bayram ,Batuhan Bayındır ,Hayri Burnaz ,Vacit Çelik ,Arif Gökyıldız ,Sevim İslamoğlu ,İbrahim Kabasakal ,Aysun Kılınç ,İlyas Koçak ,Ayşe Oker ,Fahri Örengül ,Yaşar Nurdan Sarıbay ,Serhan Şahinbaş ,Fırat Sukuşu ,Elif Şamba ,Nezahat Taner ,Mustafa Berk Uluç ,Hasan Varol
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz