Cedit'i ateşe verdiler!

Olay, İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm alanında atılan eşyalar kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye aracı sokağın dar olmasından dolayı yangın yerine giremedi. Yangına müdahele eden itfaiye eri hortumu 500 metre ilerideki sokağın başından getirerek söndürmeye çalıştı. Büyük çaba sarfeden itfaiye eri bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.