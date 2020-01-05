Olay, İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm alanında atılan eşyalar kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye aracı sokağın dar olmasından dolayı yangın yerine giremedi. Yangına müdahele eden itfaiye eri hortumu 500 metre ilerideki sokağın başından getirerek söndürmeye çalıştı. Büyük çaba sarfeden itfaiye eri bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Cedit'i ateşe verdiler!
İzmit'in Cedit Mahallesi'nde sokağa atılan eşyalar kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz