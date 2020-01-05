Meteorolojiden çok kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde görülecek kuvvetli rüzgarın, Kocaeli, Yalova, İstanbul'un Anadolu yakası, Edirne, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.