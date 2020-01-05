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Bugün 22:34 TSİ- Gündem G: Bugün 22:37 TSİ

Meteorolojiden çok kritik uyarı! Yarın sabah başlıyor...

Son dakika haberine göre; Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Hava durumu için Meteoroloji açıklamada bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde görülecek kuvvetli rüzgarın, Kocaeli, Yalova, İstanbul'un Anadolu yakası, Edirne, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün 22:34 TSİ - Gündem

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