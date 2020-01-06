Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı

Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider Arslanbey Gençlerbirliği ile ilk 4 mücadelesi veren Tayfunspor, Arslanbey Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Arslanbey Gençlerbirliği haftayı 3 puanla tamamladı. Bu maçın ardından saha içinde büyük olaylar çıktı. Tayfunspor kalecisi Sefa, Arslanbeyli taraftarların saldırısının ardından çok ağır tekme ve yumruk darbesi aldı. Yoğun bakıma kaldırılan 1989 doğumlu kaleci ölümden döndü!..

DÜDÜKTEN SONRA KALEYE GÖNDERİLEN TOP

Önceki akşam Arslanbey’de futbola gölge düşüren olaylar yaşandı. Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider Arslanbey Gençlerbirliği ile ilk 4 mücadelesi veren Tayfunspor maçın ardından Tayfunspor kalecisi Sefa, saldırıya uğradı ve feci şekilde darp edildi. Edinilen bilgi ve iddialara göre yaşananlar şu şekilde:HakemSait Tuzcu’nun maçı bitiren son düdüğünün ardından Arslanbey Gençlerbirliği’nden Muhammed Yalçın topu ağlara gönderdi.

SAHAYA GİRDİLER

Bunun üzerine Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz, son düdüğün ardından topu kaleye gönderen Muhammed’e tepki gösterdi. Muhammed de “Sen de maç başından beri tribünleri tahrik ediyorsun. Sana kızdım. Ondan golü attım” cevabını verdi. Kaleci Sefa ve Muhammed tartışırken, o sırada Arslanbey Gençlerbirliği’nde “Abbas” olarak bilinen, bölge tarafından çok yakından tanınan yöneticilerden Metin Sakin, Sefa’nın yanına geldi. Sefa da yönetici Metin Sakin’e küfür edip Sakin’in üzerine yürüdü. Olayı gören Metin Sakin’in oğlu tel örgüleri aşıp sahaya atladı. Sakin’in oğlu sahaya girince, beraberindekiler de yeşil zemine indi ve Arslanbeyli kalabalık bir grup kaleci Sefa’ya saldırdı.

AKCİĞERLERİ SÖNDÜ

Yere düşen Sefa vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda tekme ve yumrukdarbesi aldı. Arslanbey Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Bülent Sarı, kaleci Sefa’nın üzerine kapanarak Arslanbey taraftarına Sefa’ya vurmamaları konusunda engel olmaya çalıştı. Kaleci Sefa aldığı ağır darbelerin ardından bayıldı. Sahaya çağrılan ambülans ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası futbolcunun başında travmalar, kaburgasında kırık ve batma nedeni ile akciğerlerinde sönme meydana geldiği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sefa’nın gün içinde ameliyat edilmesi ve akciğerlerinden birisinin alınabileceği belirtildi. Saha içinde uzun süren olaylarda iki takım futbolcularından da yaralananlar olduğu da belirtildi. Yaşananlar üzerine Tayfunsporlular, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip kendilerine saldıranlardan şikayetçi oldu. Kartepe emniyeti adli vaka olarak geçtiği olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan stadın güvenlik kamera görüntülerinin de inceleneceği ifade edildi.

SEFA TEKDURMAZ KİMDİR?

Bu sezon Tayfunspor’un başarısı için mücadele eden 1989 doğumlu Sefa Tekdurmaz futbola 13 yaşında Gebzespor’da başladı. Sırası ile Gebze Karadeniz, Gebze Sultan Orhan, Gebze Beşköy, Çayırova Serhatspor, Mollafenari, Derince Sırrıpaşa ve Derince Gençlerbirliği takımlarının kalesini korudu. Bu sezon Tayfunspor’a transfer olan 30 yaşındaki kaleci evli ve bir çocuk sahibi. Kocaeli Üniversitesi’nde hayati tehlikeyi atlatan Sefa’nın uzun süre forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

KALECİ SEFA'NIN CİĞERİNE TÜP TAKILDI

Arslanbey Gençlerbirliği – Tayfunspor maçının ardından, Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz uğramış olduğu saldırı sonucu dün itibari ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar tarafından yapılan incelemeler sonucu oyuncunun ameliyat edilmesine karar verildi. Bugün 08.00 saatlerinde gerçekleştirilen ameliyat sonucu ise futbolcunun akciğerine tüp takıldı. Sefa’nın sağlık durumu şu an için ciddiyetini koruyor.