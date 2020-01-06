Kocaeli’de bir mahalle toprak kayması tehdidi altında​

Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırlarındaki Kurudere mevkiinde, yıllar içerisinde dökülen harfiyat nedeniyle küçük bir dağ oluştu. Bölgede son günlerde aralıksız yağan yağmur yaşamı olumsuz etkilerden, hafriyat döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak yığını metrelerce kaydı. Hafriyat sahasının üst kısımlarında çatlakların meydana gelmesi, yeni bir heyelan riskini de oluşturdu. Can kaybının yaşanmadığı olay nedeniyle mahallede oturan vatandaşlar, toprak kaymasının yaşandığı alanda olası kazalara karşı önlem alınmasını istedi.