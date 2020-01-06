İlk otomobil girişimi Devrim'den 58 yıl sonra tüm hakları Türkiye'ye ait olan yeni yerli araç 'Türkiyenin otomobili' için en çok merak edilen soruların başında 'fiyatı ne kadar olacak?' sorusu geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin fiyatı ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca yerli otomobilin favori modelini de açıkladı. Türkiye'nin Otomobili'nin 5 ayrı tasarımı olduğunu anlatan Erdoğan, şu anda 3 tasarımın ortaya çıktığını, otomobilin lacivert renginin çok şık ve bunun da favorisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatının ne olacağına ilişkin soru üzerine, "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez. İlk dönemlerde çok daha önemli" dedi.