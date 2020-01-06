Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:39 TSİ- Gündem G: Bugün 11:01 TSİ

Android'e Apple özelliği geliyor

Apple'ın AirDrop özelliği Android'e geliyor. AirDrop sayesinde kısa sürede büyük dosyaların hızlı bir şekilde gönderilmesine yardımcı oluyor
mask

Apple kullanıcıları birbirlerine AirDrop aracılığıyla dosya gönderebiliyor. Bu özellik Android'e de geliyor.iPhone veya iPad'den Android‘e dosya göndermeniz gerektiğinde e-posta veya Google Drive gibi servisleri kullanmak dışında pek seçeneğiz yok. AirDrop iki Apple cihazı arasında hızlı ve güvenli bir bağlantı kurmak için Bluetooth ve Wi-Fi kombinasyonunu kullanıyor. Bu sayede hızlı bir şekilde dosya aktarımı gerçekleştirilebiliyor. Android telefonlarda evrensel hale gelen bu tarz bir özellik bulunmuyor olsa da, yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.

ŞUBAY AYINDA SATIŞA SUNULACAK

Shifdelete’te yer alan habere göre; Oppo, Vivo ve Xiaomi tarafından yayınlanan basın açıklamasında kullanıcılara benzersiz bir dosya aktarım deneyimi sağlamak için Peer-to-Peer Transmission Alliance – Eşler Arası İletim İttifakı oluşturulduğu belirtiliyor.Yeni dosya aktarım sisteminin adı henüz belirlenmedi. Ancak, eşleştirme için Bluetooth ve veri aktarımı için WiFi P2P kullanılıyor. WiFi ile dosya aktarımı gerçekleştirilirken, cihaz bağlı olduğu WiFİ ağından kopmuyor.Bu sayede internet bağlantısında sorun yaşanmıyor. Cihazdan cihaza değişiyor olsa da, bu sistem ile 20 MB/s veri aktarım hızına ulaşılabildiği belirtiliyor. Üç akıllı telefon üreticisi her yıl yüz milyonlarca cihaz satıyor. Bu diğer markaların ittifaka katılması için zorlayıcı bir durum. AirDrop rakibi bu teknolojinin kullanıldığı ilk Android telefonlar Şubat ayında satışa sunulacak.

Bugün 09:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
Android'e Apple özelliği geliyor mask
Android'e Apple özelliği geliyor
Büyükakın, Haluk Levent'in isteğine kayıtsız kalmadı mask
Büyükakın, Haluk Levent'in isteğine kayıtsız kalmadı
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı mask
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı
Faili meçhul Koçaslan cinayetinde 10’a yakın gözaltı mask
Faili meçhul Koçaslan cinayetinde 10’a yakın gözaltı
İnternette satışa çıkardılar! 100 miligramı, 100 lira! mask
İnternette satışa çıkardılar! 100 miligramı, 100 lira!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı mask
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor mask
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor

GALERİ

Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL