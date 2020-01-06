Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:50 TSİ- Gündem G: Bugün 09:52 TSİ

Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019’da Kocaeli’de borcundan dolayı 33 bin 964 kişinin elektriğinin, 38 bin 637 kişinin de doğalgazının kesildiğini açıkladı.
mask

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019'da Kocaeli'de 33 bin 964 kişinin elektriğinin, 38 bin 637 kişinin de doğalgazının borcundan dolayı kesildiğini açıkladı. Kocaeli'de toplam 72 bin 601 vatandaş, kesilen elektriğini açtırmak için 1 milyon 147 bin 983 TL, doğalgaz açtırmak için ise 1 milyon 094 bin 199 TL 'açma-kapama' bedeli ödedi.Son 5 yılda elektrik ve doğalgaz için 'açma-kapama' bedeli ise 16 milyon 160 bin lira oldu.

"VATANDAŞ FAKİRLEŞİYOR"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, vatandaşın çokça dert yandığı elektrik ve doğalgazdan alınan açma-kapama bedellerini ve senelere göre dağılımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sordu. Bakan Dönmez de, Kocaelili vatandaşın son 5 senede elektrik ve doğalgazın açma-kapama bedeline 16 milyon 160 bin Türk Lirası ödediğini bildirdi. Tarhan, “Bu cevap,Türkiye ekonomisinin ne halde olduğunu da gösteriyor. ‘İnsanlar borçları yüzünden neden intihar ediyor?' sorusunun da cevabıdır. Vatandaş evine gelen faturayı ödeyemiyor. Açma-kapama bedeli de dağıtım şirketlerine gidiyor. Kamu bankalarından alınan kredilerle kurulan enerji dağıtım şirketleri sadece açma kapama bedellerinden zenginleşirken, vatandaş her geçen gün fakirleşiyor” dedi.

Bugün 09:50 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
Android'e Apple özelliği geliyor mask
Android'e Apple özelliği geliyor
Büyükakın, Haluk Levent'in isteğine kayıtsız kalmadı mask
Büyükakın, Haluk Levent'in isteğine kayıtsız kalmadı
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı mask
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı
Faili meçhul Koçaslan cinayetinde 10’a yakın gözaltı mask
Faili meçhul Koçaslan cinayetinde 10’a yakın gözaltı
İnternette satışa çıkardılar! 100 miligramı, 100 lira! mask
İnternette satışa çıkardılar! 100 miligramı, 100 lira!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı mask
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor mask
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor

GALERİ

Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL