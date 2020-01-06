Koçaslan cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre Başiskele Havuzlu Bahçe mevkisinde 2008 yılında meydana gelen olayda Aydın Koçaslan isimli mühendis ormanlık alanda öldüresiye dövülmüş olarak bulundu. Olay sonrası kaldırıldığı hastanede 6 ay boyunca tedavi gören Koçaslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası incelemelerde bulunan polis ekipleri olayın şüphelisi olarak öldürülen iş adamının yanında muhasebeci olarak çalışan Ardahan A. isimli şahısı gözaltına aldı. Ancak şahıs tutuksuz yargılandığı davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Yaşanan gelişme sonrası 20 Nisan 2008’de yaşanan bu olay faili meçhul olarak kaldı. Konuyu yeniden araştırmaya başlayan polis ekipleri Koçaslan cinayeti hakkında önemli bilgi ve delillere ulaştı. Yaklaşık 12 yıldır faili meçhul olarak kalan Aydın Koçaslan cinayeti ile ilgili polis ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 10’a yakın şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.