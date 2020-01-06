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672 kez dünyayı turladılar

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. 89 hatta çalışan,  Türkiye’nin en genç filosu olma özeliğini de elinde bulunduran 336 çevre dostu CNG yakıtlı otobüsleri ile 2019 yılında da büyümeye devam etti.
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UlaşımPark, Kocaeli’nin 12 ilçesine hizmet sağladığı otobüsleri ile 2019 yılında da vatandaşların memnuniyeti sağladı. UlaşımPark otobüsleri 1 yılda dünyayı 672 kez dolaşmayla eşdeğer olan 26 milyon 903 bin 802 kilometre yol yaptı. 2020 yılında da hizmetlerine devam edecek olan yeşil belediye otobüsleri, kentin ulaşımını büyük bir ölçüde hafifleterek vatandaşların memnuniyetlerini kazanmaya devam ediyor.

1 YILDA 20 MİLYON YOLCU

UlaşımPark otobüsleri 2019 yılında da Kocaeli’nin tüm ilçelerine ‘’Misafir Odaklı Hizmet’’ sağladı. UlaşımPark, 1 yılda toplamda 20 milyon 136 bin 241 yolcuyu gitmek istedikleri yere rahat, temiz ve tam vaktinde ulaştırdı. Mevsimlik otobüsleri ile vatandaşları denize, Kocaelispor’un maçlarında vatandaşları stadyuma, üniversite hatlarından olan 280 ile Sakarya Üniversitesine yolcularının ulaşımını gerçekleştirdi. UlaşımPark, çevre dostu otobüsleri ile yolcularına konforlu bir yolculuk imkanı sunarak vatandaşların ulaşımlarındaki ilk tercihlerinden oldu.

900 BİN SEFER

2019 yılında otobüsler birçok farklı noktaya sefer düzenledi. Toplamda 89 hatta 12 ilçede hizmet sağlayan otobüsler 1 yılda toplamda 900 bin 984 sefer düzenledi. Gerçekleştirilen seferlerde yıl boyunca yolcuların memnuniyetleri düşünülerek çeşitli revizeler yapıldı. Gerek havalimanı seferleri (hat250) gerekse İstanbul kartal (hat200) yolcuların en çok tercih ettiği hatlar oldu. 2019 yılında birçok farklı noktaya sefer düzenleyen otobüsler 2020 yılında da da vatandaşların konforu ve isteği doğrultusunda sefer düzenleyecek.

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