Brisa'dan ilk resmi açıklama geldi

Lastik sektörünün önde gelen firmalarından olan Brisa’da da toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor. Lastik İş Sendikası’nın örgütlü ve yetkili sendika olduğu fabrikaya teklifler sunuldu. Bu kapsamda Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve genel merkez yöneticileri, Brisa yetkilileriyle 10 Ocak Cuma günü saat 14.00’te Tryp By Wyndham Otel’de masaya oturacak.

Brisa’dan bu sabah saatlerinde konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Brisa tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 10.01.2020 tarihinde başlanacaktır" denildi.