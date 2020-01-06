Son dakika: Yeni hafta kar ve fırtınayla başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde’nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde 20 cm ve üzeri kar, Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli 50 kilogram yağış, Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale’nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer 100-200 kilogram arası yağış olması bekleniyor.