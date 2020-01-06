Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:53 TSİ- Gündem G: Bugün 10:56 TSİ

Erdoğan: Gözünün yaşına bakmayın

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kanal 7’deki ‘Başkent Kulisi’ programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
mask

Kandemir, “Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı bize; hiç gözünün yaşına bakmayız, birisi yanlışa bulaşmışsa eğer, her türlü yanlışı kastedebiliriz. Hiç kuşkusuz, yani bize ulaştığı anda müdahale etmek boynumuzun borcu çünkü 2 milyon 200 bin pırıl pırıl, tertemiz gayret gösteren insanın emeğini lekeleriz” ifadesini kullandı.Toplumun yanlış kabul ettiği her şeyin kendileri için de yanlış olduğunu aktaran Kandemir, “Bir kişi eğer yolsuzluğa bulaşmışsa, bir kişi eğer toplum genel ahlakına uygun olmayan yanlışın içerisine bulaşmışsa, bir kişi eğer üstten bakar hale gelmişse… Bizim için, bizim temel ilkelerimiz ve değerlerimiz var. Bu ilke ve değerlerin dışarısında hareket eder hale gelmişse ya da bunlara bulaşmışsa burada biz bir dakika tereddüt etmeyiz. Bu büyük mücadeleyi birkaç kişinin kirletmesini müsaade etmeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

 “YEREL SEÇİMLER DERS OLDU”

Kandemir, “Yerel seçimlerin tamamıyla ilgili Türkiye’de iyi bir ders çalıştık, Cumhurbaşkanımıza da arz ettik” dedi.İstanbul’da yenilenen seçimde oy farkının ciddi oranda arttığı hatırlatılan Kandemir, “6.5 ay geçti, AK Parti’nin ders çıkartıp, buna dönük çıkartılan dersler üzerinden adım attığını ya da atacağını gösteren bir işaret verebildiniz mi?” sorusuna Kandemir, “Sonuçtan hareket ederek başarı tayini çok doğru bir şey değil, bizim geleneğimiz açısından da doğru bir şey değil” yorumunu yaptı.

Bugün 10:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Tekin 41 - SAHSIM VE AILEM OLARAK BU SAMIMIYET GOSTERISINE INANMIYORUZ. OGLUMUZA YAPILANLARDAN SONRA TSK NIN SAHIP CIKMADIGINA CIMER IN ISLEVSIZLIGINE VE SIYASETCILERIN SAMIMIYETSIZLIGINE INANMIYORUZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 11:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
Android'e Apple özelliği geliyor mask
Android'e Apple özelliği geliyor
Büyükakın, Haluk Levent'in isteğine kayıtsız kalmadı mask
Büyükakın, Haluk Levent'in isteğine kayıtsız kalmadı
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı mask
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı
Faili meçhul Koçaslan cinayetinde 10’a yakın gözaltı mask
Faili meçhul Koçaslan cinayetinde 10’a yakın gözaltı
İnternette satışa çıkardılar! 100 miligramı, 100 lira! mask
İnternette satışa çıkardılar! 100 miligramı, 100 lira!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı mask
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor mask
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor

GALERİ

Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL