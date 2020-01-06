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Cep telefonu almak isteyenlere kötü haber!

Cep telefonu almak isteyenler için verilen 6 ay vadeli kredi imkanı, BDDK kararı ile 3 aya indirildi. Taksitli kredi ile telefon almak isteyen vatandaşlar çok yüksek meblağlar ödeyecek.

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Cep telefonu almak isteyenlere bir kötü haber daha geldi. Yurt dışı harçlarının bir anda büyük bir zamla bin 500 TL'ye dayanmasının ardından yurt içinde telefon almak isteyen vatandaşlar da kredilerde vade sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. BBDK'dan yapılan açıklamaya göre; cep telefonu almak isteyenlere verilen 6 ay vadeli kredi imkanı, yeni kararla 3 aya düşürüldü.Kararından ardından vatandaşlar fahiş fiyatlardan satılan cep telefonlarını en fazla 3 ay taksitli kredi imkanı ile satın alabilecek.

BDDK'nın konu ile ilgili yayınladığı taslakta şu ifadeler kullanıldı:"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir."

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