Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:18 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:11 TSİ

Cinayet aydınlandı! 12 yıl sonra itiraf etti...

Kocaeli’de 12 yıl önce ormanlık alanda feci şekilde darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden iş adamının katilleri Kocaeli’de yeni emniyet müdürünün faili meçhul dosyaları yeniden açma kararı sonrası polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlısı muhasebecinin şirketin hesabından milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği ve 3 arkadaşıyla cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay 20 Nisan 2008 günü Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat mühendisi olan Aydın Koçarslan, mimar eşiyle birlikte çalıştığı inşaat firmasının kasasından para eksildiğini fark edince durumu araştırmaya başladı. Bu sırada bir iş için şirketin muhasebecisi Bahattin Ardahan A.(55) ile birlikte Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere’ye giden Koçarslan dönüş yolunda Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi’nde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak feci şekilde darp edildi. Başına sert bir cisimle vurulan Koçarslan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.

"DARP EDİLDİM, HAFIZA KAYBI YAŞIYORUM" DEDİ SERBEST KALDI

Olayın ardından 3 ay sonra gözaltına alınan muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan’ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

CİNAYETLE İLGİLİ 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 12 yıl geçmesi sonrasında Kocaeli’de yeni göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden inceleme kararı ile cinayet dosyası yeniden açıldı. Dosyaların açılması sonucu yine 2008 yılında öldürülen sağır ve dilsiz bir gencin katilinin babası olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koçarslan cinayetine odaklandı. Dosyayı inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi sersbest bırakılırken, olayla ilgili aralarında muhasebeci Bahattin Ardahan A., K.G.(40), B.A.Y. (41) v F.G.(39)’un olduğu 4 kişi cinayet şüphesi üzerine sorguları derinleştirildi.

12 YIL SONRA CİNAYETİ ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorguları derinleştirilen 4 kişiden cinayetin baş şüphelisi olan ölen Koçarslan’ın şirketinde muhasebeci olarak çalışan Bahattin Ardahan A. çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Ardahan A., şirkette muhasebeci olduğu yıllarda şirketin hesabından zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği, şirkette ödeme günü yaklaşınca Koçarslan’ın kasada para olmamasından şüphelenerek durumu araştırmaya başlaması sonucu cinayeti planladığı ve arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda Koçarslan’ın başına sert bir cisimle vurarak darp ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yeni Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun göreve gelmesi sonrasında son 3 ayda 2 faili meçhul cinayeti çözen polis ekiplerinin çalışması sonrasında suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi 4 kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 11:18 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koçaslan cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi mask
Koçaslan cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı Konya'ya getirildi mask
Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı Konya'ya getirildi
Polis o sesleri duyunca alarma geçti! mask
Polis o sesleri duyunca alarma geçti!
Kocaeli'de seri katil dehşeti! mask
Kocaeli'de seri katil dehşeti!
D-100’deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti mask
D-100’deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti
Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu mask
Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı mask
Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor mask
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor

GALERİ

Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL