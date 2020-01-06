AKP’li isim Gelecek Partisi kararını sosyal medya hesabından açıkladı

Uzun yıllar İSU’da görev yapan, AKP’den Körfez Belediye Başkan Aday Adayı da olan Kars Ardahan Iğdır Vakfı eski Başkanı Mehmet Irak Gelecek Partisi’ne geçeceği iddialarına cevap verdi. Mehmet Irak yaptığı açıklamasın şu ifadelere yer verdi:

"1986 yılından bugüne isimleri değişse de benim çizgim değişmeden RP, FP, SP, HAS PARTİ VE AK PARTİ de siyaset yapan ve hizmeti nimet bilen, bulunduğum yer ve makamlarda bu millete en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösteren bir kardeşiniz olarak siyaset yapıyorum. Hamdolsun tek gayemde inandığım dinimin yaratıcısı Allahın rızasını kazanmaktır. Allah ömür verirse aklını ve vicdanını kiraya vermeden siyaset yapmaya devam edeceğim. 62.Dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Kocaeli İl Başkanlığı ile ilgili Yaklaşık 20 yada 25 gün kadar önce başlayan görüşmelerde şahsımla ilgili çıkan haber ve görüşmeler taraflarca olmuştur.

Bu manada başta bizi bu göreve layık gören ve görmek isteyen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kadim dostum Sayın Doğan Demir Beyefendiye, Kocaeli'de tanınan ve sevilen Parti kurucularından, Parti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Faruk Başaran Beyefendiye ve bizi tanımak için vakit ayırarak özel görüşme yapan 62.Dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Beyefendiye bizlere bu duyguyu yaşattıkları için kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zaman zarfı içinde geniş çaplı bir iştişarelerimiz oldu. Bu istişarelerimizde bizleri o makamda görmek isteyenlerde oldu olumsuz bakanlarda oldu. Elbetteki Gelecek Partisi de diğer siyasi partiler gibi bu millete hizmet etmek için yola çıkmış başında bulunan Sayın Davutoğlu da bu milletin gönlünde dürüst bir siyasi kimlik oluşturmuştur. Böyle bir siyasi partide, siyaset yapan herkes il başkanlığı gibi önemli bir makamda oturmak ister, dostlarımızla ve kanaat önderlerimizle yapılan istişareler sonucunda siyasi kararım AK Parti'de siyasete devam olmuştur.

Başta Gelecek Partisi Genel Başkanı 62.Dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Beyefendiye, Genel Başkan Yardımcısı kadim dostum Sayın Doğan Demir Beyefendiye ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Faruk Başaran Beyefendiye bundan sonraki siyasi ve özel hayatlarında sağlıkla başarılı bir hayat ve bize göstermiş oldukları ilgi için tekrar sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."