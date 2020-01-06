Eski Milletvekili ve İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş’un kayınpederi Rıza Aslan hayatını kaybetti. Durmuş, ““İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Kayınpederim Rıza Arslan, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bugün ikindi vakti Kartepe/Balaban Köyü’nde defnedilecektir” sözleriyle acısını paylaştı.
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İyi Parti'li ismin acı günü...
İyi Parti'li Cumali Durmuş’un kayınpederi Rıza Aslan hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz