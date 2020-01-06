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O fabrika 'kısa çalışma' ödeneğine başvurdu

Kocaeli'de bulunan otomotiv yan sanayi fabrikası Sumiriko Hose (Dytech) ikinci kez kısa çalışma ödeneğine başvurdu.
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Aralık, ocak ve şubat ayları için kısa çalışma ödeneğine başvuran fabrikada işçiler, kısa çalışma ödeneği kapsamında yeniden haftanın 4 günü çalışacaklarını belirtti. Kendileri gibi TOFAŞ’a üretim yapan birçok fabrikanın kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu belirten işçiler, sürecin kendileri için zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Sumiriko Hose (Dytech) fabrikası sektörel daralma gerekçesiyle aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan ödeneğe başvurmuş, o dönem iş yeri ve işveren temsilcileri kısa çalışma ödeneğini işçilere "Bu kötü günleri aşmak için" diyerek anlatmış ve işten çıkarmalar olmayacağını söylemişti. Ancak en az 25 işçi şubat ayında işten atılmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilmektedir. Bu durum yasada kısa çalışma olarak tanımlanmakta ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), patronun talebini kabul ettiğinde, bu işyerinde çalışan ve koşulları sağlayan işçilere; İŞKUR’ca, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, eksik çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere kısa çalışma ödeneği ödenir. Yani ödeneğin masrafları İşsizlik Sigortası Fonu’na yüklenmiştir.

İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması iki koşula bağlanmıştır. Birincisi, çalıştığı patronun kısa çalışma ödeneği başvurusu kabul görmelidir. İkincisi ise işçilerin, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarına sahip olmaları, yani SGK’de son 120 günü kesintisiz olmak kaydı ile son üç yıl içinde 600 prim günleri olmalıdır.

İŞTEN ÇIKARMAYA ENGEL DEĞİL

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinin, işçileri işten çıkarmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Yönetmelikle, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinin süreli dahi olsa işçi çıkarmasının engellenmesine ilişkin bir düzenleme getirilmedi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, akabinde işsiz kalırsa, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra ödenecek. (EVRENSEL)

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